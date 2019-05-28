Antalya merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Antalya merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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Antalya merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu
- İddia bayilerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle Antalya, Mersin ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı, aralarında 2 polis memurunun bulunduğu 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı
- Yasa dışı bahis suçundan elde edilen paralarla satın alındığı anlaşılan değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 18 daire, 4 iş yeri, 5 arsa ve 4 araç ile şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yüklü miktarda paraya mahkeme kararı ile tedbir konuldu

Antalya merkezli üç ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlıdan 7'si tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kentteki farklı adreslerde bulunan resmi iddia bayilerinde organize bir şekilde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. 
M.Z'nin liderliğinde başka kişiler adına açılan 12 ayrı iddia bayisinde yasa dışı bahis oynatıldığı, yasa dışı bahisten elde edilen paraların her hafta nakit olarak elden M.Z'ye verildiği tespit edildi. 
M.Z'nin ise kara parayı aklamak için yakın akrabaları üzerine gayrimenkul satın aldığı, yine yasa dışı bahis sitesinden elde edilen paralarla altın ve döviz satın aldığı anlaşıldı.  
Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya, Mersin ve Bursa'daki 40 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli ile şüphelilerle irtibatlı olduğu iddia edilen 2 polis memuru gözaltına alındı. 
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 600 gram altın, 393 bin 605 lira, 15 bin avro, 9 bin 473 dolar, 4 bin 850 sterlin, bin 350 ruble, 2 bin 500 Irak dinarı, bin İran riyali ve çok sayıda ziynet eşyası ile dijital materyal, yasa dışı bahis suçuyla ilgili bilgi ve belgeler ele geçirildi.  
Yine yasa dışı bahis suçundan elde edilen paralarla satın alındığı anlaşılan değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 18 daire, 4 iş yeri, 5 arsa ve 4 araç ile şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yüklü miktarda paraya mahkeme kararıyla tedbir konuldu. 
İfade işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
ANTALYA (AA) - 
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