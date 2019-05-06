Vakıflar Haftası kapsamında Antalya'nın kelebek zenginliğinin sergilendiği "Antalya Kelebekleri Sergisi" açıldı.Antalya'da bir alışveriş merkezinde, Antalya Tantım Vakfı'nın (ATAV) düzenlediği "Antalya Kelebekleri Sergisi"nde ATAV Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Gül Ege ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar yer aldı.ATAV Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Gül Ege, serginin Antalya'nın sahip olduğu 183 türden kelebeğin turizm çeşitliliği içerisinde kelebek gözlemcilerinin beğenisine sunmak amacıyla yapılmış bir çalışma olduğunu söyledi.Sergideki fotoğraflara da değinen Ege, ''Bir kelebeğin bu fotoğraflarını yakalamak takdir edersiniz ki çok zor, ama gerçekten doğal ortamlarında her biri şaheser. Biz de hem kelebek çeşitliliğiyle eko-turizmin içerisinde, Antalya'nın gözde yerlerini parlatmak istiyoruz.'' ifadesini kullandı.Türkiye'de en fazla çeşitliliğin Antalya'da olduğunu ifade eden Ege, ''Antalya bu zenginlikte ülke olan Almanya'nın hemen altında yer alıyor.'' dedi.Bu zenginliğe turizmde çok fazla atıfta bulunulmadığından yakınan Ege, ATAV'ın bunun farkına vardığını ve bundan sonra projelerinin devamında olacağını belirtti.Sergi, 6-20 Mayıs arasında ziyaretçilere açık olacak.ANTALYA (AA) -