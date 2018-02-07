Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik ekipleri Muratpaşa ilçesinin biri Fener Mahallesi diğer ikisi Yeşildere Mahallesi olmak üzere 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yeşildere Mahallesi'ndeki ikametlere yapılan baskınlarda 1 kilo 207 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili O.B, G.İ, R.B. ve S.C. gözaltına alındı. Çocuk yaşta suça sürüklenen R.B, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Fener Mahallesi’ndeki bir ikamete yapılan baskında 54.5 gram bonzai, 1.9 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. A.S, B.U, O.B. ve M.Y. gözaltına alındı.8 şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından,‘uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından adliyeye sevk edildi.ANTALYA (İHA)