Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 950 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.Olay, Antalya’da Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik madde köpeği ile yapılan aramada, aracın gizli bölümüne saklanmış 6 ayrı paket halinde toplamda 2 bin 950 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.Yapılan operasyon sonucunda, M. A. , E. Ş. , Ş. Ö. ve M.K.M. isimli şahıslar, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.İHA