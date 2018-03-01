Muratpaşa Belediyesi, 9 dönümlük alanda aynı zamanda Türk sinemasına vefanın simgesi niteliğindeki Tarık Akan Parkı’nı törenle hizmete açtı.Muratpaşa Belediyesi, Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin yan tarafında 9 dönümlük alanda aynı zamanda Türk sinemasına vefanın simgesi niteliğindeki Tarık Akan Parkı’nı törenle hizmete açtı. Aynı zamanda Antalya’nın tek kare kod uygulamalı parkı olma özelliğine sahip parkın açılışında Takın Akan’ın ablası Türkan Akaydın, Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri Ahmet Mekin, Tarık Tarcan, Coşkun Göğen, gazeteci, yazar ve ressam Fikret Otyam’ın eşi Filiz Otyam, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul’la birlikte kalabalık bir davetli topluluğu yer aldı.Açılışta Belediye Başkanı Ümit Uysal, Tarık Akan’ın Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın en önemli birkaç isminden biri olduğunu söyledi. Yeşilçam’ın varlığının çok önemli olduğunun Türk sineması belli özelliklerini kaybedince anlaşıldığını aktaran Başkan Uysal, “Toplumu yönlendiren, toplumla bütünleşen, topluma nüfuz eden ve toplumun aynası olabilen Yeşilçam’ın yerini giderek ya aşırı ticari kaygıların ya da topluma değil de kendisini başka toplumlara, yaklaşımlara beğendirmeye çabasının aldığını gördük. Kadına yapılan kaba harekete herkesin güldüğü bir sinema kültürü ortaya çıktı. Yeşilçam’ın değerini biraz geç, bazı değerleri kaybettikten sonra anladık” dedi.Yeşilçam’ın, Türkiye’nin Ortadoğu coğrafyasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aydınlanma devrimini yaşarken ortaya çıkan Köy Enstitüsü gibi kurumlardan bir tanesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “Bize adalet duygusunu, sevmeyi sevilmeyi, hakkaniyetli davranmayı, iyilerin hep kazanması gerektiğini Yeşilçam öğretti” diye konuştu.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden ‘ulusal uzun metraj’ yarışma kategorisinin çıkarılmasını eleştiren Ümit Uysal, “Altın Portakal, bizim modern bir sanat dalında genelleştirebildiğimiz, 54’üncüsüne geldiğimiz bir değerdir. Zenginlerin dünyasının dışında kalan coğrafyanın en köklü sanat geleneğini temsil eden değerimizdir. Altın Portakal, ulusal yarışma olmadan temelsiz yapı demektir ‘Sadece uluslararası yarışma yapacağım’ demek bilerek ya da bilmeyerek ‘Türk sinemasını tarihe gömeceğim’ demekle aynı şeydir. O yüzden karar vericileri tekrar bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum.”Törende canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam’ın unutulmazları arasında yer alan Coşkun Göğen, Yeşilçam yıllarını anlatırken “Benim aldığım para yediğim küfre yetmedi” sözleri açılışa katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı. Göğen, Tarık Akan Parkı’yla Yeşilçam’a gösterdiği vefa dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkürlerini dile getirdi.Oyuncu Tarık Tarcan ise, Tarık Akan’ın çağdaş, demokrasiye inanan, Atatürk yolunda çocuklar yetiştirmek için sinemadan kazandığı parayı bir okula harcadığını belirterek “Bu bile onunu ne kadar büyük bir vatansever olduğunu anlatan göstergelerden biridir” dedi.Türk sinemasının büyük isimlerinden Ahmet Mekin de, Tarık Akan’ın hayatı boyunca hiçbir şekilde ödün vermeyen, dik duruşuyla Türkiye’nin her kesiminden saygı gören ender sanatçılardan biri olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Tarık Akan’ın ablası Türkan Akaydın ve Yeşilçam’ın değerli isimleriyle birlikte parkın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Başkan Uysal, Kemal Sunal, Yılmaz Güney, Erol Taş, Halit Akçatepe gibi Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri anısına birer turunç fidanın bulunduğu olduğu parkta, her sanatçının filmlerinden sahnelere ulaşılmasını sağlayan kare kod uygulamasını denedi.