Antalya’da Rus turist rekoru

Antalya’da Rus turist rekoru
ANTALYA
G.Tarihi: 01.10.2018 14:26
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Isparta Düğün Salonları

  - Antalya’da Rus turist rekoru   
  - Antalya’ya yılın ilk 9 ayında 11 milyon 117 bin 460 gelirken bunlardan 4 milyon 134 bin 102’sini Ruslar oluşturdu   
  - Eylül ayı sonu itibariyle 11 milyon 117 bin 460 ile yeni bir rekor daha kıran Antalya’da, Rus ve İngiliz turistlerdeki artış dikkat çekti   
 
- Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran ve Eylül ayı sonu itibariyle 11 milyon 117 bin 460'ın üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kıran Antalya’da, Rus ve İngiliz turistlerdeki artış dikkat çekti. Kente ilk 9 ayda 4 milyon 134 bin 102 Rus, 531 bin 89 İngiliz turist geldi. Toplam turist sayısında rekor kıran Antalya, gurbetçi vatandaşlarda da rekor kırdı. Buna göre Antalya, 2018 Eylül ayı itibariyle 470 bin 114 gurbetçi sayısına ulaştı. 
  Antalya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasındaki 9 aylık dönem ve Eylül ayındaki turizm rakamlarını açıkladı. Eylül ayı sonu itibariyle 175 ülkeden 11 milyon 117 bin 460 turist ağırlayan kenti en çok ziyaret eden 4 milyon 134 bin 102 turist sayısıyla Ruslar olurken, Rusları 1 milyon 798 bin 884 ile Almanlar, 646 bin 605 turistle Ukrayna ve 531 bin turistle son 4 yılın ilk 9 ayındaki rakamlara göre büyük artış gösteren İngilizler takip etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 8 milyon 715 bin 360 olan turist sayısı, 2018 yılının aynı döneminde 2 milyon 402 bin 100 ile yüzde 27,56’lık bir artış gösterdi. 
 
  İngiliz ve gurbetçilerde dikkat çeken rekor 
  Rakamlarda Ruslar’ın yanı sıra İngiliz ve gurbetçilerde yaşanan artış da dikkat çekti. En iyi dönem olarak bilinen 2014-2015 yıllarının ilk 9 ayında 268 bin ile 290 bin arasında seyreden Ukraynalı turist sayısı, 2018 Eylül ayı sonu itibariyle 646 bin 605 rakamına, gurbetçiler ise 470 bin 114 rakamına ulaştı. 
 
  Almanlar turiste de artış var 
  Antalya'nın en çok turist ağırladığı ikinci ülke Rusya’dan sonra Almanya oldu. 2016 ve 2017 yıllarında ciddi düşüş yaşanan Almanya’dan gelen turist sayısı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 32,15 oranında artış gösterdi. Kente 9 aylık dönemde 1 milyon 798 bin 884 Alman turist geldi. Her ne kadar 2014 ve 2015 yılındaki rakamların gerisinde kalınsa da toparlanma yılı olarak adlandırılan 2017’nin aynı dönemine göre büyük bir artış sağlandı. Alman turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 437 bin 688 bin arttı. 
 
  Ukrayna’da düşüş 
  Ukrayna’dan kente gelen turist sayısında ise düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında Ukrayna’dan Antalya’ya 663 bin 61 turist gelirken bu yılın ilk 9 ayında yüzde 2,48 düşüşle 646 bin 605 turist geldi. 
 
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İHA
                                         
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