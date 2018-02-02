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Antalya’da market ve kablo hırsızları yakalandı

Antalya’da market ve kablo hırsızları yakalandı
ANTALYA 0
böcüzade
  - Antalya’da market ve kablo hırsızları yakalandı  

  ANTALYA (İHA) - Antalya’da bir marketten 5 bin lira değerinde sigara ve inşaat halindeki binadan kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.  
  Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6070 Sokak üzerindeki bir marketten 5 bin lira değerinde sigara çalınması ihbarıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Market ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların bıraktığı bir parmak izi üzerinden hırsızlığı yapan iki şüphelinin izine ulaştı. Hırsızlığı 10 ayrı suçtan kaydı bulunan 31 yaşındaki S.Y. ile 14 ayrı suç kaydı bulunan 23 yaşındaki İ.Z.’nin yaptığı belirlendi. S.Y. Yeşildere Mahallesi’ndeki bir markete sigaraları satarken gözaltına alındı. İ.Z.’yi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Sigaralardan 125 paketi market sahibine teslim edildi.
  Yine Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi üzerindeki bir inşaattan kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı alan ekipler yaptıkları incelemede kabloların Yeşildere Mahallesi’ndeki hurdacıya satmaya çalışan 24 yaşındaki E.K. ve 29 yaşındaki K.S.’yi gözaltına aldı.
  Her iki olayın şüphelileri emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.





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