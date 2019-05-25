Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 445 litre sahte içki ve 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 445 litre sahte içki ve 120 litre kaçak içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde Manavgat ilçesi Kumköy Mahallesi'nde, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Mustafa K'ye ait araçta yapılan aramada 226, evinde yapılan armada ise 7 litre sahte içki ele geçirildi.Şüpheli Mustafa K. gözaltına alındı.Ekiplerin Ilıca Mahallesi'nde yaptığı çalışmada ise yine durdurulan bir araçta 212 sahte içki ve 120 litre kaçak etil alkol yakalandı. Şüpheli Mustafa Ö. gözaltına alındı.ANTALYA (AA) -