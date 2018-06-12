- Antalya’nın Manavgat ve Kemer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 432 litre kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye kaçak içki operasyonu düzenledi. Operasyonda, 210 litre çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.Kemer’in Beldibi bölgesinde yol kontrolü yapan jandarma, durdurduğu araç içinde yaptığı aramada ise 222 litre çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirdi.Kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan O.Ş. ve V.K. Cumhuriyet Savcılarının talepleri ile serbest bırakıldı.İHA