

- Antalya’da ihracat ve ithalat azaldı



- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre, Antalya'da ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre azalarak 84,6 milyon dolar, ithalat ise azalarak 53,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK, Batı Akdeniz 2017 yılı Ağustos ayı "Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ülke genelinde ihracat yüzde 6,5, ithalat ise yüzde 22,7 azaldı.

Verilere göre, Antalya'da ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre azalarak 84,6 milyon dolar, ithalat ise azalarak 53,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos 2018 verilerine göre, Isparta'da ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre azalarak 14,4 milyon dolar, ithalat azalarak 2,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Burdur'da da ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre azalarak 15 milyon dolar, ithalat ise artarak 5,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.



