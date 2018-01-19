Antalya’da fırtına hasara neden oldu!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan fırtına tarım arazisi ve seralar ile deniz kıyısındaki teknelerde hasara neden oldu. Denizde ise dev dalgalar oluştu.Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 50-60 kilometreye ulaşan rüzgar, tarım arazileri ve seraları olumsuz etkiledi. Bazı seraların örtüleri parçalandı. Balıkçı barınağında da tekne sahipleri rüzgar ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Barınaktaki bazı tekneler zarar gördü. Denizde ise dev dalgalar oluştu.Öte yandan, bazı yerleşim merkezlerinde ağaçlardan kopan dallar ile çatılardan düşen parçalar etrafa savruldu. Rüzgar nedeniyle bir marketin tabelası otoparktaki araçların üzerine düştü.ANTALYA (İHA)