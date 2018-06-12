Antalya’nın Aksu ilçesinde polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir tırda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan toplam 40 paket 21 kilo 360 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi.Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kentte uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan toplam 40 paket 21 kilo 360 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan araç şoförü M.S. gözaltına alındı.Hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama veya nakletme” suçundan adli makamlara sevk edilen M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.İHA