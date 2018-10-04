- Antalya'da evlerinde çıkan yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu, "Cesur" isimli köpeklerinin havlaması sayesinde ölümden kurtuldu. Cesur’un bununla da kalmayıp kahvehaneye giderek vatandaşların paçasından tutup yangın bölgesine getirdiği öğrenildi.Kepez ilçesi Alınova Orta Mahallesi’ndeki bir evde bugün sabah saatlerinde prizde unutulan şarj nedeniyle yangın çıktı. O sırada evde uyuyan Türkan Gümüş ile çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz'ı (2), yine evde bulunan ‘Cesur’ isimli köpeğin haykırışları kurtardı. Köpeğin havlaması ve üzerine çıkarak patisini sürtmesinin ardından uyanan anne Türkan Gümüş çocukları ve köpeğini kucaklayarak evden çıkardı. Bu sırada Cesur, aile fertlerinin kurtulduğunu görünce kahvehaneye giderek havlamaya ve vatandaşların paçalarından ısırarak çekmeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında evin iki odası kullanılamaz hale geldi.Korku dolu dakikaları anlatan Anne Türkan Gümüş, gece geç saatlerde yattığını ve telefonunun şarjda olduğunu belirterek, "Hiç haberimiz yoktu. Çocuklarla yatarken Cesur yanımda haylayıp beni tırmalayarak kaldırdı. Yangının olduğunu fark edince Cesur’u da, çocuklarımı da alıp can havliyle dışarıya attık kendimizi. Cesur’un sayesinde hayattayız. Benim 3 tane çocuğum var şuan 4’üncüsü Cesur oldu. Çocuklarımın ve kendi hayatımı ona borçluyum. Onun sayesinde ayaktayız. Belki hiç kalkmayabilirdik. Cesur havlamasaydı, tırmalamasaydı, bilmeyecektik yangını ve ölüp gidecektik" dedi.Cesur’un kendilerini kurtardıktan sonra sokağa yönelerek kahvehaneye gittiğini anlatan Gümüş, "İtfaiyeye haber vermeden önce Cesur can havliyle dışarıya kaçıp, bizim mahallenin başında kahvehane var. Oradaki adamları çekiştirerek bizim eve getirdi. Bunu komşularımız söyledi. Benim köpeğim o kadar akıllı ki, evde yangın olduğunu görüyor ve bizi kurtarmaları için komşulara gidip yardım getiriyor" diye konuştu.Gümüş, evinin tadilatını yaptırabilmek için yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım beklediğini de sözlerine ekledi.İHA