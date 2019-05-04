Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, belediye binası başkanlık makam giriş kapısına ramak kala durdu.Y.D. idaresindeki 07 FKY 52 plakalı hafif ticari araç, Kuşkavağı Mahallesi'ndeki Konyaaltı Belediyesi hizmet binasının başkanlık makam girişine kadar yaklaştı. Kapıya çok az bir mesafe kala aracını durduran sürücüyü fark eden belediyenin gece görevlileri, polise haber verdi.Ekipler, Y.D'nin 158 promil alkollü olduğunu belirledi.İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan para cezası kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.Y.D'nin kullandığı araç, sürücünün bir yakınına teslim edildi.ANTALYA (AA) -