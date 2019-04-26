Alanya'daki uyuşturucu davasında karar

- Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Mehmet Latif Doğan ve Bayram Sarı ile avukatları hazır bulundu.

Son savunmalarını yapan sanıklar, uyuşturucu maddeyi kullandıklarını, ticaretini yapmadıklarını iddia ederek, tahliye ve beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Doğan'a 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 lira idari para cezası ile Bayram Sarı'ya da 4 yıl 2 ay hapis ile 8 bin 320 lira para cezasıyla cezalandırdı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Zanlıların üst aramasında bir miktar skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilmişti.



ANTALYA (AA) -

