Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık bir milyon değerinde altın çalınan üç kuyumcudan birinin güvenlik kamerasına soygun anının yansıdığı görüntüler ortaya çıktı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 kuyumcudan yaklaşık bir milyon lira değerinde altın çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan olayın iş yerlerinden birinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.Görüntülerde, maskeli soyguncuların kuyumcu dükkanın cam kapısını levye yardımıyla açtıkları, vitrindeki altınları ellerindeki çuvallara bir dakika içinde doldurarak olay yerinden hızla uzaklaştıkları yer alıyor.Üç kuyumcudan yaklaşık bir milyon lira değerinde altın çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta gözaltına alınan V.K, E.K. M.Ç. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.ANTALYA (AA) -