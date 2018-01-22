Alanya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Antalya’da polisin düzenlediği operasyonda 3 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin koordinesinde uyuşturucu ticaretine ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu ekipler, Diyarbakır'dan Konya ve Antalya plakalı otomobillerle Alanya’ya uyuşturucu getirileceği ve ilçede satılacağı bilgisine ulaştı. Dün gece ilçe girişinde pusu kuran narkotik polisi, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli iki aracı durdurdu. Araçlarda bulunan şüpheli A.K., S.Ö., H.D. ve D.Ö. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise toplam 3 kilo esrar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. ve D.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.K. ve S.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.