Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Alanya ilçesinde kargoyla uyuşturucu getirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacet Mahallesi 602 Sokak'ta bulunan bir kargo şubesinden çıkan Enes Y'yi (24) durdurarak elindeki kargo paketini aradı. Pakette 183 gam skunk maddesi, dijital hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
ANTALYA (AA) -