Alanya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alanya istikametine gitmekte olan Özlem Adana adlı firmaya ait Yusuf T'nin (55) kullandığı 01 UB 777 plakalı yolcu otobüsü, Mahmutlar Mahallesi D400 kara yolunda, Taner Karlı (38) yönetimindeki 07 NMV 04 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Karlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ANTALYA (AA) -