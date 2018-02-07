Antalya’nın Alanya ilçesinde yaralı olarak bulunan 2 şahin, 1 ay süren tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.Yaralı halde bulunan şahinler, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bağlı ekipler tarafından alınarak tedavisi için Alanya Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 1 ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan şahinler, Cikcilli Mahallesi bölgesindeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı.Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Ali Yavuz, 2018 yılında 5'inci kez şahinin tedavi edildiğini belirtti. Yavuz, "Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğümüze getirilen yabani hayvanları tedavi ederek doğal yaşam alanlarına bırakmaya devam ediyoruz. Ancak dikkat çekmek istediğim husus, bu türü 2018 yılı içerisinde 5'inci kez tedavi ediyoruz. Bu hayvanların avlanması yasak. Sürüngen canlılarla avlanan ve bu nedenle de doğal bir denge sağlayan şahinler konusunda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal, yaralı bulunan şahinlerin tedavisinin yaklaşık 1 ay sürdüğünü belirtti. Kodal, "Saçma yarası giderilen şahinleri doğal yaşama uygun hale gelince doğaya saldık. Ayrıca vatandaşlarımızı da bilgilendirmek istiyorum. Şahin grubu kuşlar ülkemizin imzalamış olduğu Avrupa Yaban Hayatı Sözleşmesi kapsamında koruma altında bir türdür ve hiçbir şekilde avı serbest değildir" ifadelerini kaydetti.Tedavi edilen 2 şahin, ormanlık alanda yetkililerce doğaya bırakılırken bir süre gözlem altında tutulan şahinlerin sağlıklı olduğu görüldü.ANTALYA (İHA)