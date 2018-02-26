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Alanya’da çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Alanya’da çocuk istismarına tepki yürüyüşü
ANTALYA
G.Tarihi: 25.02.2018 17:17
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böcüzade
 - Alanya’da çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir grup vatandaş, son günlerde artış gösteren çocuk istismarına tepki göstermek için ‘Çocuğuma dokunma’ adı altında yürüyüş yaptı.
  Çocuk istismarına karşı tepki göstermek ve dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden Gülşah Altun isimli vatandaşın etkinliği duyurmasının ardından haberleşen aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup ‘Çocuğuma dokunma’ adı altından yürüyüş yapmak için Kuyularönü Camii'nin önünde toplandı. Üzerlerinde çocuk istismarı ilgili yazılar bulunan döviz ve pankartlarla taşıyan katılımcılar, buradan İskele Caddesi’nde bulunan Şelale Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

  “Sessiz kalmaya tahammülümüz kalmadı”
  Meydanda grup adına konuşan Zülal Güleçer, bu konuşmayı 2 kız evladı yetiştiren bir anne olarak herkesin adına yaptığını söyledi. Güleçer,” Son günlerde yaşanan ve küçük yaştaki çocuklara taciz, tecavüz gibi canice işlenen bu suçlulara insan olarak daha fazla sessiz kalmaya tahammülümüz kalmadı. Bugün sesini çıkaramayan çocukların sesi olmak için seslerini duyurmak adına burada toplanmış bulunuyoruz. Bizler çocuklarımızı öpmeye ve dokunmaya kıyamazken, bu yapılan olaylara artık dayanamıyoruz. Bu saldırıların çocuklarımızın ruhsal dünyasında tamiri imkansız yaralar açıyor ve gelişimlerini en üst düzeyle tamamlamalarına engel olmaktadır. Çocuğun yaşamına gelişimine ve değerlerine zarar vermektedir. Son günlerde yaşanan bu taciz ve tecavüz olaylarının katlanarak devam etmesi bizlere gösteriyor ki mevcut yasalar yeterli değil ve etkili olarak kullanılmıyor” dedi. Konuşmaların ardından toplanan grup olaysız bir şekilde dağıldı.



  ANTALYA (İHA) 
 
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