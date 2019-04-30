Aksu'da camilerde ramazan hazırlığı

Antalya'nın Aksu ilçesinde camilerde ramazan için temizlik çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde cami temizliklerine hız verdi.

İlçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik yapan ekipler, vatandaşın rahmet, bereket ve beraberlik ayı olan on bir ayın sultanını ferah bir ortamda karşılamasını hedefliyor.

Periyodik aralıklarla camilerde temizlik ve bakım çalışması yapan ekipler, ramazan ayı boyunca da camilerde titiz çalışma gerçekleştirecek.



ANTALYA (AA) -

