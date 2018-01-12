Akıl almaz olay! Sahibi ölmüş ehliyetle yakalandı

- Araç trafikten men edilirken sürücüye resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldıAntalya'da ölmüş birisine ait sürücü belgesini kullanan halk otobüsü sürücüsü polise yakalandı. Sürücüye resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılıp araç trafikten men edildi.Edinilen bilgiye göre, 10 Ocak’ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde yapılan toplu taşıma denetimlerindeki uygulama noktasında durdurulan halk otobüsü sürücüsü F.B.’nin, 4 Kasım 2016 tarihinde vefat eden K.K. isimli şahsa ait sürücü belgesinin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırıp araç kullandığı tespit edildi.Yapılan detaylı incelemede, F.B.’ye ait sürücü belgesinin 30 Temmuz 2011 tarihinde alkollü olarak ikinci kez araç kullanmaktan dolayı (2) yıl süre ile geri alındığı, ancak F.B.'nin ehliyetini süresi bitiminde teslim alması için gerekli olan Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi almadığından dolayı sürücü belgesini teslim almadığı ve sürücü belgesinin C sınıfı olduğu ve otobüs kullanmak için yeterli olmadığı ortaya çıktı.Yapılan tespit sonrasında F.B.'ye ve araç sahibine Mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı, ve araç trafikten men edildi. Ayrıca F.B. hakkında ayrıca “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan da adli işlem yapıldı.ANTALYA (İHA)