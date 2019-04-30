Akdeniz'den Doç. Dr. Certel Balkan Şampiyonu oldu

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Certel, Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonasında şampiyonu oldu.

Türkiye Badminton Federasyonunun (TBF) eski başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu adına düzenlenen Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Şampiyona'da WS 55+ yaş üstü "Tek Bayanlar" ve "Mix" kategorilerinde madalya mücadelesi veren Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Certel Balkan Şampiyonluğunu elde etti.

Sekiz ülkeden 154 veteran sporcunun yer aldığı şampiyonada, sporcular 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ yaş kategorilerinde yarıştı.







ANTALYA (AA) -

