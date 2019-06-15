- Üniversiteden mezun olan 11 bin kişi, stadyumda düzenlenen törende birlikte kep fırlatmanın heyecanını yaşadıAkdeniz Üniversitesinde mezun olmaya hak kazanan 11 bin öğrenci için tören düzenlendi.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, 11 bin öğrenciyi mutlu bir gelecek inşa etmeleri umuduyla yeni yaşamlarına uğurladıklarını söyledi.Ünal, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmüş her bir mezunun güzel işler başaracaklarına yürekten inandığını kaydetti.Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler birlikte kep fırlattı.Renkli görüntülerin oluştuğu mezuniyet töreninde Funda Arar konser verdi.ANTALYA (AA) -