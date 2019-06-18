Akdeniz Üniversitesi lisansüstünde 11 bin 550 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

- Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal:

"Bu yıl enstitülerden 495 yüksek lisans, 69 doktora ve 4 sanatta yeterlilik olmak üzere 568 öğrencimizi başarıyla mezun ediyoruz. 5 yıl içinde ise bu sayının 11 bin 500'e çıkmasını arzuluyoruz"



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, bu yıl enstitülerden 495 yüksek lisans, 69 doktora ve 4 sanatta yeterlilik olmak üzere 568 öğrenciyi başarıyla mezun ettiklerini belirterek, "5 yıl içinde bu sayının 11 bin 500'e çıkmasını arzuluyoruz." dedi.

Ünal, Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Lisansüstü Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, lisans eğitimin yanı sıra bireyin kendisinde fark oluşturabilmesinin ve alanında uzmanlaşmasının yollarından birinin de yüksek lisans ve doktora eğitimi almak olduğunu kaydetti.

Lisansüstü eğitimin akademik anlamda bilimsel araştırmalar yapmanın yanı sıra akademik kariyerin de ilk adımını oluşturduğuna işaret eden Mustafa Ünal, şunları söyledi:

"Üniversitemizde lisans eğitiminin kalitesi kadar lisansüstü eğitimde de çeşitliliğe ve kaliteye büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Akdeniz Uygarlıkları Araştırmaları ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli olmak üzere 7 enstitümüz bulunmakta. Bu yıl enstitülerden 495 yüksek lisans, 69 doktora ve 4 sanatta yeterlilik olmak üzere 568 öğrencimizi başarıyla mezun ediyoruz. 5 yıl içinde ise bu sayının 11 bin 500'e çıkmasını arzuluyoruz."

Dünyanın hızla geliştiğini dile getiren Rektör Ünal, bu değişime uyum sağlamak ve küresel rekabette belirlenen hedeflere ulaşabilmek için araştırmacı insan kaynağının nicel ve nitel olarak artması, geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lisansüstü mezun sayısında özellikle doktoralı mezun sayısının artması gerektiğini vurgulayan Ünal, bu konuda özellikle Yükseköğretim Kurulunun önemli projeleri olduğunu belirtti.

Yüksek lisans öğrencilerine imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye eden Prof. Dr. Ünal, şöyle konuştu: