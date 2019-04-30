Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (AEDAŞ), teorinin yanı sıra pratik ve uygulamalı eğitim fırsatı sunduğu bildirildi.AEDAŞ'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek için 'Enerjinin Yıldızları Projesi' kapsamında, Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuruldu. AEDAŞ, Yüksek Gerilim Dalı’nı tercih eden öğrencilere teorinin yanı sıra pratik eğitim fırsatı da sunuyor.Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde, başta Elektrik Piyasası dersi olmak üzere 14 hafta için 14 özel ders belirlendi. Söz konusu dersler arasında şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi gibi konular yer alıyor.Proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından İstanbul, Sivas ve Antalya’da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı bölümü açıldı. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında söz konusu okullarda Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuruldu.Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, yüksek gerilim dalını seçen 17 öğrenci, AEDAŞ yetkilileri eşliğinde Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ne götürüldü. Gerçekleştirilen gezide, hidroelektrik santralİ akan suyun gücünün elektriğe nasıl dönüştüğü her aşamasıyla anlatıldı.ANTALYA (AA) -