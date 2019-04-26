Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen "15. Ulusal Acil Tıp", "6. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "6. Uluslararası Kritik Bakım Kongresi" Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde başladı. Programın açılışında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez konuşma yaptı.Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, sağlıkta şiddetin medyada normalleştirildiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarının motivasyon ve huzur içinde çalışması önemli." dedi.Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen "15. Ulusal Acil Tıp", "6. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "6. Uluslararası Kritik Bakım Kongresi" Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde başladı. Programa, 40 ülkeden bilim insanları ve dernek başkanları katıldı.Kongreler kapsamında düzenlenen açılış töreninde, Prof. Dr. Bingür Sönmez'e "Altın Madalya" ödülü, sponsor firmalara teşekkür belgesi verildi.Programda, "Sağlıkta Şiddet" konulu sunum yapan Sönmez, derneğe onursal üye olmanın, kendisi için en büyük ödül olduğunu belirterek, sağlıkta şiddetin herkesin sorunu olduğunu dile getirdi.Doktorun, kişinin neye inandığına, idari amir mi, savcı mı, polis mi görevinin ne olduğuna bakmaksızın tedavi için uğraştığını hatırlatan Sönmez, "Şiddet tüm ulusların yaşamında var olan, bireyleri, bütün sosyal meslekleri, etnik grupları etkileyen, çağımızın en kontrol dışı, anti sosyal davranışlardan biridir." dedi.Bir çocuğa anne babadan sonra en yakın kişinin, o çocuğun doktoru olduğuna işaret eden Sönmez, savaşta bile dokunulmazlığı olan doktorların, günümüzde sadece şiddete maruz kalmadığını, öldürüldüğünü de belirtti.Öldürülen doktorları anlatırken duygulanan Sönmez, doktorların "Telefon açarsam görürsün", "Başhekim nerede?" gibi söylemlerle sözlü de tehdit edildiğini aktardı.Dizi ve filmlerde hep hastanede şiddet konularının işlendiğini ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:"Dizi ve filmlerde gerçek hayatın biraz ötesine gidilerek acil veya polikliniklerde çıkan kavgalara rahmet okutan, yoğun bakım ve ameliyathane basma, doktoru ölümle tehdit etme, sanki doğal bir olay gibi sunulmakta. Sağlıkta şiddet medyada normalize edilmekte, bu çok yanlış. Sağlık çalışanlarının motivasyon ve huzur içinde çalışması önemli. Bunun için yasal düzenlemeler bekliyoruz."- "Sağlıkta şiddet tüm dünyanın sorunu"ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ise 6 kıtayı temsil eden bir organizasyon düzenlediklerini vurgulayarak, acil tıp uzmanları olarak her branşta yarıştıklarını söyledi.Acil tıp uzmanlarının, isimsiz kahramanlar olduğunu ifade eden Cander, "Acil tıp, benzersiz ağır bir branş. Çok zor şartlarda hasta bakıyoruz. Kalabalıklar var, ekonomik koşulların iyi olmaması, şiddet var. Sağlıkta şiddet sadece bizim değil, bütün dünyanın sorunu." diye konuştu.Cander, acillerde bir hastanın ortalama bekleme süresinin 10 dakika olduğunu belirterek buralarda gereksiz kalabalıklar oluşturulduğunu anlattı.Avrupa Acil Tıp Derneği (EUSEM) Başkanı Castrillo Riesgo ise acil tıp alanında kılavuzlar ortaya çıkarmak gerektiğini ifade etti.Acil tıpta teknolojinin önemine işaret eden Riesgo, sağlık alanında her zaman iş birliğine ve gelişen teknolojiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.Kongre, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.ANTALYA (AA) -