Antalya'da 5. Dünya Dokuz Kumalak Şampiyonası ve 1. Mangala Dünya Şampiyonası başladı.Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonalarda, Dokuz Kumalak ve Mangala'da 20 ülkeden yaklaşık 150 sporcu şampiyon olmak için mücadele edecek.Dünya Dokuz Kumalak Federasyon Başkan Yardımcısı ve Türkiye Mangala Federasyonu Başkanı Rauf Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dokuz gün sürecek şampiyonalarda sporcuların hem Dokuz Kumalak hem de Mangala'da çeşitli kategorilerde yarışacaklarını söyledi.Özgen, Dokuz Kumalak oyununun Türkiye'de yaygın olarak oynanan Mangala oyununun atası olduğunu dile getirerek, "Dokuz Kumalak 4 bin yıllık bir geçmişe sahip Orta Asya kökenli bir oyun. Kaynaklarda Dokuz Kumalak'ın satranç oyununun da atası olduğundan bahsediliyor. Kumalak kelimesi Kazakça'da keçi dışkısı anlamına gelir. İlk başta çobanların oynadığı bir oyun. Mangala oyununda Kumalak'tan farklı olarak kuyu ve taş sayısından farklılık var." diye konuştu.Şampiyonalar, 4 Mayıs'ta sona erecek.ANTALYA (AA) -