23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası



- Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen şampiyona tamamlandı





Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan şampiyonada 230 güreşçi mücadele etti.



Son günde 60, 67, 77, 87, 130 kiloda repesaj ile 3-5 ve final müsabakaları yapıldı.



Şampiyonada dereceye giren güreşçiler şöyle sıralandı:







60 Kilo:



1- Ahmet Uyar



2- Muslim Alımlı



3- Cihan Liman - Ömer Faruk Tok







67 Kilo:



1- Murat Fırat



2- Furkan Yıldız



3- Asım Ülkü - Mehmet Mustafa Şahin







77 Kilo:



1- Serkan Akkoyun



2- Alper Murat Erduran



3- Samet Özgün - Abdullah Furkan Özen







87 Kilo:



1- Ali Cengiz



2- Muhittin Sarıçiçek



3- Veli Sabırlı - Doğukan Kuru





130 Kilo:



1- Osman Yıldırım



2- Yakup Yerlikaya



3- Burak Çakırca - Abdullah Akyüz







Şampiyona sonunda kulüpler sıralaması ise şöyle oluştu:



1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



2- Ankara ASKİ Spor Kulübü



3- Rize Çaykur Spor Kulübü



ANTALYA (AA) -

