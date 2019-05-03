23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası



- Antalya'da düzenlenen organizasyona 230 güreşçi katılıyor





23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Antalya'da başladı.



Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 230 güreşçi, dereceye girip milli takıma seçilebilmek için ter döküyor.



Şampiyonanın ilk günü 55, 63, 72, 82, 97 kiloda eleme, çeyrek ve yarı final mücadelelerine sahne oluyor.



Yarın aynı kilolarda repesaj, 3/5 ve final maçlarıyla, 60, 67, 77, 87, 130 kiloda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.



23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası, 5 Mayıs Pazar günü 60, 67, 77, 87, 130 kiloda yapılacak repesaj, 3/5 ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.



ANTALYA (AA) -