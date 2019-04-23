Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda 32 ülkeden 114'ü unvanlı 132 sporcu mücadele etti.Şampiyonada birinciliği Rusya'dan Uluslararası Usta (IM) Alina Kashlinskaya, ikinciliği Fransa'dan Büyük Usta (GM) Marie Sebag, üçüncülüğü ise Almanya'dan IM Elisabeth Paehtz elde etti.TSF Başkanı Gülkız Tulay, kapanış törenindeki konuşmasında, Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda genç yeteneklerin Türkiye'nin yüzünü güldürdüğünü belirtti.Şampiyonaya 10'u 17 yaş altı olmak üzere 16 sporcuyla katıldıklarını aktaran Tulay, "Sporcularımız masalarında güçlü rakipleri karşısında başarıyla mücadele ederek, tecrübelerine tecrübe kattı. IM Ekaterina Atalık 17'nci olurken, Kadın FIDE Ustası (WFM) Sıla Çağlar ise güçlü rakipleri karşısında imkansız görünen bir başarıya imza atarak IM normu elde etti." ifadelerini kullandı.Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili ise şampiyonanın bugüne kadar yapılmış en başarılı organizasyon olduğunu kaydetti.Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.ANTALYA (AA) -