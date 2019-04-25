Kumluca ilçesinde düzenlenen 20. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında sanatçı Volkan Konak konser verdi.Konak, Karatepe Stadı'nda seslendirdiği şarkılarla stadyumu dolduran dinleyicileri coşturdu. Eserlerini zaman zaman sevenleriyle okuyan Konak, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Tarım ve Seracılık Festivali'nin her geçen yıl bir öncekinden daha güzel gerçekleştiğini, bu yıl yapılan Yörük göçünün de geçen yıllardan daha fazla katılımla, daha da güzel olduğunu söyledi.Festivale emeği geçenlere teşekkür eden Köleoğlu, "Yörük kültümüzü, aslımızı, geçmiş yaşam biçimimizi gelecek nesillere aktarmak amacıyla yaptığımız bu etkinliğimiz halkımızın da desteğiyle çok güzel geçiyor. Sizleri bir araya getirmek, birlik ve beraberliğimizi sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.Konuşmanın ardından Köleoğlu tarafından gecenin sponsorlarına ve sanatçı Volkan Konak'a çiçek ve plaket takdim etti.ANTALYA (AA) -