Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamımda Yağlı Güreşler Akdeniz Finali başladı.Kumluca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlerin ilk gününde pehlivanlar arasında boy ayrımı yapıldı. Yaklaşık 60 hakem ve 7 cazgırın görev yaptığı güreşlere bin 100'e yakın pehlivanın katılması bekleniyor.Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Güreşlerin ilk gününde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, ayak, tozkoparan, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük ve küçük orta büyük boylarda yaklaşık 825 güreşçi güreş tuttu.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, geleneksel olarak düzenledikleri, sezonun ilk yağlı güreşi olan Kumluca güreşlerine 70'in üzerinde başpehlivan olmak üzere bin 100 civarında pehlivanın katılmasını beklediklerini söyledi.Kumluca güreşlerinin Türkiye'deki dört büyük güreşten biri olduğunu, güreş otoriteleri tarafından önemle takip edildiğini ifade eden Köleoğlu, "Güreşlerimiz üç gün sürecek. İlk gün güreşlerimizi dualarla başlattık. Türkiye'nin başpehlivanları burada sezonun ilk güreşinde boy gösterecekler. Güzel güreşler olacağını tahmin ediyorum." dedi.Güreşler yarın da devam edecek.ANTALYA (AA) -