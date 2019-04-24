Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamındaki "yörük göçü" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Yörüklerin yaylaya göçlerinin canlandırıldığı programda, yaklaşık 3 bin kişi görev aldı. Yörük kıyafetleri giyenler, geçmişte kullanılan tarım aletlerinin yanı sıra at, eşek, deve, keçi, koyun ve köpeklerle Gödene Caddesi'nden Karatepe Stadyumu'na yürüdü.Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamındaki "yörük göçü" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.Yörüklerin yaylaya göçlerinin canlandırıldığı programda, yaklaşık 3 bin kişi görev aldı. Yörük kıyafetleri giyenler, geçmişte kullanılan tarım aletlerinin yanı sıra at, eşek, deve, keçi, koyun ve köpeklerle Gödene Caddesi'nden Karatepe Stadyumu'na yürüdü.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, programda yaptığı konuşmada, yörük kültürünü yaşatıp, gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.Festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köleoğlu, "Bugün yörük göçümüze 41 mahallemizde yaşayan 7'den 70'e tüm halkımız kendince destek verdi, katıldı." dedi.Konuşmaların ardından seğmen ekibi gösteri yaptı.Festival, 28 Nisan'da yağlı güreşlerle sona erecek.ANTALYA (AA) -