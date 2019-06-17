19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat FestivaliAntalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde sanatçı Bülent Ersoy sahne aldı.Alanya Belediyesince düzenlenen festival kapsamında belediye binasının arkasındaki alanda konser verildi.Konserde Bülent Ersoy, yaklaşık 1,5 saat sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Bülent Ersoy'a resminin bulunduğu su kabağı, muz lifinden yapılmış hediyeler ile plaket verdi.Konser öncesi gazetecilere açıklama yapan Bülent Ersoy, söz ve bestesi Tarkan'a ait "Ümit Hırsızı" şarkısının çok beğenildiğini söyledi.Şarkının Tarkan'ın kendi çıkaracağı CD'de yer aldığını anlatan Bülent Ersoy, "Kendisiyle buluştuğumda 'Ben bunu kıskandım, şahsen ben okumak isterdim' dedim. Kendileri de her zamanki nezaketleriyle, aslında bu nezaket ötesi bir şey, 'Zatıaliniz okursa ben çok daha mutlu olurum' dedi. Biraz da ağır kanlıyım ama sonunda okudum ve klibini çektim. Çok da beğenildi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.Bülent Ersoy, Alanya'ya daha önce bir kez geldiğini ancak şehri gezme imkanın olmadığını, bu gelişinde de gezme imkanı bulamadığını ifade etti.ANTALYA (AA) -