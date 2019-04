Antalya'da iki yıl önce başladığı okçulukta henüz 16 yaşında, hem yıldızlar hem genç hem de büyükler milli takım formalarını giyen İpek Tomruk, başarılarıyla dikkatleri çekiyor.Ev hanımı anne ve esnaf bir babanın kızı olan İpek Tomruk, arkadaşından görerek iki yıl önce Vedat Erbay Okçuluk Akademisi'nde okçuluğa başladı. Tomruk, haftada 6 gün, günde 4-5 saatlik antrenmanlar yaparak, kendini geliştirdi, milli oldu.İpek Tomruk, kısa sürede makaralı yay kategorisinde Okullarası Türkiye üçüncülüğü, Kulüpler Türkiye Şampiyonası takım üçüncülüğü, Açık Hava Türkiye Şampiyonası takım üçüncülüğü, Salon Federasyon Kupası gençler ikinciliği, büyükler üçüncülüğü, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı ile Avrupa ikinciliği, Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması karışık takım ikinciliği, büyükler üçüncülüğü ve Gençlik Kupası büyükler karışık takım birinciliği gibi önemli başarılara imza attı.- "Gerçekten çok çalıştım"İpek Tomruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce bir arkadaşından görerek okçuluğa başladığını söyledi.Arkadaşının bırakmasına karşın kendisinin bu spora devam ettiğini dile getiren Tomruk, şöyle konuştu:"İlk ok attığım zaman çok heyecanlandım. Okçuluğa başlamadan önce 'Biraz atar bırakırım' diye düşünüyordum. Ama başladıktan sonra bırakamadım. Sürekli olarak antrenman yapıyordum. Buraya kadar geleceğimi hiç tahmin etmiyordum. Gerçekten çok çalıştım. Düzenli antrenmanlar yaparak, yarışmalara katılarak git gide yükselerek buraya kadar geldim."- Günde 240 okUzun yıllar milli takımda kalmayı ve milli takım adına uluslararası dereceler yapmayı hedeflediğini ifade eden İpek Tomruk, "Önümde Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası gibi bir sürü yarışma var. Elimden geldiğince hem bireysel hem de takım olarak derece yapmak için çalışıyorum." diye konuştu.Tomruk, okçuluğa ilk başladığında haftanın 6 günü, günde 4-5 saat antrenman yaptığını şimdi ise milli takım antrenörlerinin verdiği programlara uyarak günde 240 ok atış yaptığını anlattı.- "Ailem ilk başta yadırgadı"Milli sporcu, okçuluk sporuna ilk başladığında ailesinin tehlikeli olduğunu düşündükleri için bu sporu yadırgadığını vurgulayarak, derece almaya başladıktan sonra onlardan destek görmeye başladığını dile getirdi.Her derece yaptığında anne ve babasının gözlerinin dolduğunu anlatan Tomruk, "Annem ve babam bu yolda en büyük destekçim oldu." ifadelerini kullandı.- "Başörtüsünden dolayı sıkıntı yaşamadım"İpek Tomruk, yarışmalara başörtüsü ile katıldığını belirterek, bundan dolayı da hiçbir zaman endişe duymadığını söyledi.Kendisi dışında başka başörtülü sporcuların da olduğunu dile getiren Tomruk, "Gittiğim uluslararası yarışmalarda da hiçbir şekildenegatif ya da pozitif bir yaklaşım almadım. Çünkü hepimizin hedefi ok atıp, elimizden geldiği kadar en iyisini yapmak. Bu durumla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım." diye konuştu.- Vedat Erbay: "İpek'ten çok önemli başarılar geleceğine inanıyoruz"Antrenör Vedat Erbay ise henüz 16 yaşında olan sporcusunun çok özel bir yetenek olduğunun altını çizerek, çalışma performansını devam ettirmesi durumunda uzun yıllar dünyada adından söz ettireceğini belirtti.Sporcusunun bu yıl hem kendi kategorisinde hem de genç ve büyüklerde milli takımda yarışmasının önemli bir tecrübe olduğunu anlatan Erbay, "Şu anda, bu yaşta büyükler milli takımında olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. İpek'in bu seneki ilk yarışı Dünya Kupaları ile başlayacak. Dünya Şampiyonası var. Ayrıca kendi kategorisinde Yıldızlar Dünya Şampiyonası var. İpek'i bu sene zorlu bir yıl bekliyor. Hem ülkemiz adına hem de Antalya adına 2019'da İpek'ten çok önemli başarılar geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ -