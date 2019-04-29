​"100 milyon hayvan hedefi için desteğe ihtiyacımız var"

​"100 milyon hayvan hedefi için desteğe ihtiyacımız var"
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
"100 milyon hayvan hedefi için desteğe ihtiyacımız var"
- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik:
- "Islah birlikleri yokken küçükbaş hayvan sayısı 30 milyonlara kadar düşmüştü. Bugün birlikler sayesinde ve hükümetimizin de birlikleri sahiplenmesiyle 47 milyon hayvan sayısından bahsedilmekte. Bu durum bizim için çok memnuniyet verici"
- "4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısının en az 100 milyona çıkarılması hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için can suyuna ihtiyacımız var, bunu da heyecanla bekliyoruz"
- "Yayla döneminde yaylaya çıkanlara birer çadır ve jeneratör verilmesini talep ediyoruz. Sektörün geleceği için devlet destekli 5 bin çoban istedik"
- Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş:
- "Çoban sorununu çözmemiz gerekiyor, bununla ilgili adımlar atacağız"

 Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, ıslah amaçlı hayvan yetiştiriciliği birlikleri sayesinde küçükbaş hayvan sayısının 47 milyonlara ulaştığını belirterek, "4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısının en az 100 milyona çıkarılması hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için can suyuna ihtiyacımız var, bunu da heyecanla bekliyoruz." dedi.
"Tarımda Milli Birlik Projesi" kapsamında küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması hedefinin değerlendirilmesi amacıyla Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilen "Hayvancılık Şurası" başladı. 
TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcılarla sektörün hedeflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.
Üretici ve yetiştirici birliklerin sektör açısından önemli olduğunu dile getiren Çelik, "Islah birlikleri yokken küçükbaş hayvan sayısı 30 milyonlara kadar düşmüştü. Bugün birlikler sayesinde ve hükümetimizin de birlikleri sahiplenmesiyle 47 milyon hayvan sayısından bahsedilmekte. Bu durum bizim için çok memnuniyet verici." dedi.
Et, süt, koyun, peynir, yağ ürettiklerini belirten Çelik, üreten, yetiştiren, bakan, besleyen sektör olduklarını kaydetti. 
Çelik, birliklere, kooperatiflere sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, "Birbirimize sahip çıkacağız, içimize asla ve asla virüsleri buluşturmayacağız. Bu can bedende olduğu müddetçe ben sizlere hizmet edeceğim." diye konuştu. 
Kendi sektörlerine yönelik zaman zaman ehil olmayan insanlar tarafından eleştiriler yapıldığını ifade eden Çelik, bu durumun sektöre fayda değil, zarar verdiğini bildirdi. 
Hükümetten destek beklediklerini vurgulayan Çelik, "Huzur büyürse işletme büyür, işletme büyürse ekonomi de büyür, ekonomi büyürse devlet büyür, biz büyürüz. Büyüdükçe hep kazanacağız. 4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısının en az 100 milyona çıkarılması hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için can suyuna ihtiyacımız var, bunu da heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 
Çelik, sektörü büyütmenin söz ile mümkün olmayacağını mutlaka destek almaları gerektiğini belirterek, kendilerinin de üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini ve yerine getirmeye devam edeceklerini bildirdi. 
Sorun oluşturmada değil, çözüm üretme noktasında talepte bulunduklarına işaret eden Çelik, yerel yönetimlerin de bu işe sahip çıkmasını istedi. 31 Mart seçimlerinde hiçbir belediye başkan adayının vaatlerinde hayvancılık sektörüne ilişkin bir çalışma göremediğini söyleyen Çelik, yerel yönetimlerin de bölgelerin kalkınmışlığı için destek vermeleri gerektiğini kaydetti.
Çelik, sektörün sorunlarını her platformda anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Çelik, "Devlet büyüklerimiz bize sahip çıkıyor ama sahada olup bitenlerden haberleri yok. O yüzden bizim daha çok ses çıkarmamız lazım. Dedikodu üreterek değil, fikir üreterek sektörümüze sahip çıkacağız." diye konuştu.
Çelik, "Tüm hayvanların kayıt altına alınarak küpelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kayıtlarımızın güncellenmesi, gerçek hayvan sayımızın belirlenmesi lazım." dedi.
- "Devlet destekli 5 bin çoban istiyoruz"
Yayla döneminde yaylaya çıkanlara birer çadır ve jeneratör verilmesini de talep eden Çelik, sektörün geleceği için devlet destekli 5 bin çoban istediklerini sözlerine ekledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, tarım sektörüne ilişkin özellikle sosyal medya mecraları üzerinden ciddi bir dezenformasyon yapıldığına dikkati çekerek, bu tür kara propaganda niteliğindeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.
Üreticilerden gelen çoban ve mera sorunlarıyla ilgili sorulara yanıt veren Erdurmuş, "Çoban sorununu çözmemiz gerekiyor, bununla ilgili adımlar atacağız. Mera yönetimi konusunda da net bir çalışma yapılması gerektiği ortada. Özellikle göçerlerin meralardan faydalanmasıyla ilgili sorunların çözüldüğünü önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı. 
- Sektör temsilcileri sorunları tartıştı
Üç gün sürecek toplantıya 80 ilden birlik başkanları ve yaklaşık 350 temsilci katıldı. Etkinlikte Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında da yer alan küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması için atılması gereken adımlar ele alınıyor. Ayrıca, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Büyütme ve Yenileme Destek Modeli'nin tanıtımı yapılıyor ve sektörün sorunları tartışılıyor. 

ANTALYA (AA) -
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜRKER AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ VE İNDİRİM
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
“Yaşayan Tarih Isparta” Belgeseli Gösterime Sunuluyor
Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti
Isparta'da Ramazan'da ''Gönül Sofrası''
Isparta Davrazspor BAL'da oynamaya hak kazandı
Isparta'da her bütçeye göre Ramazan yardım kolisi
Uluborlu Beyaza Büründü
Isparta'da mangallık lezzetli etler için adres Kültür Et
Isparta'nın koku sorunu için çalışmalar devam ediyor
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
​Isparta'da tarihi eser operasyonu
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi
Türkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldı
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Isparta'da kaçak avcılara para cezası uygulandı
Isparta'da ​“Otizm Farkındalık Ormanı”na 500 Fidan Dikildi
ISUBÜ Orman Oyunları Olimpiyatı Tamamlandı
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019
Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
Isparta “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor
ISPARTALI OKÇULARIMIZDAN TARİHİ BAŞARI
Şarkikaraağaç'a Güneş Enerji Santrali (GES)
ISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAK
Isparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAKISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAK25 Nisan 2019
Karayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıKarayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı24 Nisan 2019
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 201926 Nisan 2019
Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldüBurdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü23 Nisan 2019
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi26 Nisan 2019
"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı22 Nisan 2019
Türkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da YapılacakTürkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da Yapılacak24 Nisan 2019
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e24 Nisan 2019
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonuIsparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu26 Nisan 2019
Türkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlikTürkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlik23 Nisan 2019
​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı25 Nisan 2019
Bu fuar herkese kazandıracakBu fuar herkese kazandıracak23 Nisan 2019
Isparta'nın trafik sorunu için ilk adımIsparta'nın trafik sorunu için ilk adım23 Nisan 2019
Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 2019Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 201923 Nisan 2019
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde BulunduVali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu24 Nisan 2019
Isparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımıIsparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı25 Nisan 2019
Isparta “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” AçılıyorIsparta “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor25 Nisan 2019
81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"23 Nisan 2019
Vali Seymenoğlu Minik Kayakçılara Verdiği Sözü TuttuVali Seymenoğlu Minik Kayakçılara Verdiği Sözü Tuttu24 Nisan 2019
Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı 25 Nisan 2019