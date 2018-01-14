HASTALARDA MORAL... BAŞARININ SIRRI...

Isparta Şehir Hastanesi'nin ilk yöneticisi ve kurucu Başhekimi K.Gökhan Saçkan Isparta'daki görevini başarıyla tamamladıktan sonra Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Başkanlığı’na atanmıştı.Ameliyat ettiği, yakından ilgilendiği bütün hastalar ve hastarın tavsiyeleri, Saçkan'ın nerede olursa olsun aynı başarıyı ve aynı ilgiyi gösterdiğini ortaya koyuyor.Afyon Basınından alınan bu haber sağlık alanında sadece teknolojinin deil hastaya verilen güveninde önemli olduğunu göstermektedir.75 yaşındaki Halil İbrahim Taşkıran, Aydın'dan şifa için Afyonkarahisar'a geldi.Hastalığına çare aramak üzere Aydın Yenipazar İlçesi'nden Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gelen 75 yaşındaki Halil İbrahim Taşkıran kendisine uygulanan başarılı uygulamanın ardından tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp Merkezi'ne tedavi amacı ile başvuran Halil İbrahim Taşkıran'ın hastalığı ve yapılan işlem ile ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Fatih Oğuz "Hastanemize başvuran ve daha önce de bir bypass ameliyatı geçirmiş olan hastamız, kalp ve beyin damarlarının tıkanıklığı ile ilgili hastalığının tedavisi amacı ile Kardiyoloji Bölümümüze yatışı yapıldı. Gerekli tetkiklerin ardından kendisine Koroner Anjiyografı Ünitemizde Koroner Anjiyografi ve eş zamanlı olarak, halk arasında şah damarı denilen damara yönelik, Karotis Anjiyografi işlemi uygulandı. Gayet başarılı geçen iki uygulama ardından hastamızın genel durumunun da gayet iyi olduğu gözlemlendi ve tedavisi düzenlenip, bundan sonraki hayatında dikkat etmesi gerekenler, kullanması gereken ilaçlar ile ilgili bilgiler kendisine ve yakınlarına aktarılarak taburcu işlemleri gerçekleştirildi" dedi.Hastanın daha önce kalp ameliyatını gerçekleştirmiş olan Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Kadir Gökhan Saçkan da kendisini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu. Saçkan bu başarılı tedavi sürecinde başta hastanın doktoru Uzm. Dr. Fatih Oğuz olmak üzere bütün bölüm personeline ve hastane yönetimine teşekkür ve tebriklerini iletti.